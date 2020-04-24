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24.04.2020 (14:14)

Корабельные расчёты ПВО Балтийской ВМБ провели тренировку по противовоздушной обороне

В пункте базирования Балтийского флота с дежурными сменами центров управления, корабельными расчетами и расчётами постов противовоздушной обороны проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражением ударов условного воздушного противника.

Учебные задачи отрабатывали экипажи малых ракетных кораблей и катеров, а также малых противолодочных кораблей и тральщиков Балтийской военно-морской базы — всего более 10 надводных кораблей Балтийского флота.

В ходе учения расчёты корабельных боевых постов обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения условно уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей и корабельной артиллерией.

По замыслу учения, средствами радионаблюдения был выявлен подлёт авиации условного противника к пункту базирования.  Корабли были приведены в готовность к применению средств ПВО, боевые расчеты начали приём и анализ данных по воздушной обстановке.

Налет авиации условного противника имитировали бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ морской авиации Балтийского флота и беспилотные летательные аппараты.  После того, как операторы боевых постов классифицировали воздушные цели, они были условно уничтожены из корабельных зенитных ракетно-артиллерийских комплексов, а также из артиллерийских установок АК-630 и А-190.

В ходе тренировки также были отработаны задачи по организации управления силами и средствами ПВО при отражении ударов воздушного противника по пунктам базирования, способы целераспределения и постановки огневых задач в различных каналах связи пунктам ПВО кораблей.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , ПВО , Западный военный округ , Боевая подготовка
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