24.04.2020 (14:49)
Спецназ ЦВО уничтожил танковую базу «противника» под Самарой
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа проникли в тыл и уничтожили базу хранения танков условного противника на тактико-специальном учении в Самарской области.
По замыслу тактических действий, разведывательные группы на парашютных системах «Арбалет-2» совершили десантирование из вертолетов Ми-8 в тыл условного противника.
Разведчики, совершив многокилометровый марш, обнаружили базу хранения и ремонта боевой техники. Используя гранатометы РПГ-26 «Аглень», спецназовцы уничтожили танки и подавили живую силу условного противника из автоматов и пулеметов. На учении спецназ использовал новейшие автоматы АК-12, которые недавно поступили на вооружение.
В ходе тактико-специальных учений также были отработаны вопросы отхода с отражением атаки противника и эвакуацией раненого.