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24.04.2020 (13:46)

В соединении дальней авиации прошла тренировка подразделений антитеррора

 В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошло учение подразделений по противодействию терроризму. 

 По замыслу комплексной тренировки группа условного противника должна была скрытно прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват объектов авиационного полка.

В результате решительных действий подразделения антитеррора, нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.

«В гарнизонах дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям», - подчеркнул начальник службы войск - заместитель начальника штаба соединения гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.  

Всего в мероприятии было задействовано более 50 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Боевая подготовка , Антитеррор , ВКС
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