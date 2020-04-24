24.04.2020 (13:46)

В соединении дальней авиации прошла тренировка подразделений антитеррора

В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошло учение подразделений по противодействию терроризму.

По замыслу комплексной тренировки группа условного противника должна была скрытно прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват объектов авиационного полка.

В результате решительных действий подразделения антитеррора, нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.

«В гарнизонах дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям», - подчеркнул начальник службы войск - заместитель начальника штаба соединения гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.

Всего в мероприятии было задействовано более 50 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице