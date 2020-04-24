24.04.2020 (13:46)
В соединении дальней авиации прошла тренировка подразделений антитеррора
В Саратовской области на базе авиационного соединения дальней авиации прошло учение подразделений по противодействию терроризму.
По замыслу комплексной тренировки группа условного противника должна была скрытно прорваться на территорию аэродрома и выполнить захват объектов авиационного полка.
В результате решительных действий подразделения антитеррора, нападавшие были своевременно обнаружены, заблокированы и обезврежены.
«В гарнизонах дальней авиации уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся регулярно, внезапно и по различным сценариям», - подчеркнул начальник службы войск - заместитель начальника штаба соединения гвардии подполковник Дмитрий Степаненко.
Всего в мероприятии было задействовано более 50 человек личного состава и более 10 единиц автомобильной и специальной техники.