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24.04.2020 (12:59)

В текущем году разведывательные подразделения Сухопутных войск получат более 15 бронеавтомобилей «Тигр»

В рамках гособоронзаказа разведывательные подразделения Сухопутных войск в текущем году получат более 15 бронеавтомобилей «Тигр-М» с боевым модулем с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ».

Бронемашина «Тигр» предназначена для перевозки личного состава, различных грузов по дорогам общего пользования и пересеченной местности. Кроме того, «Тигр» может использоваться для монтажа специальных средств и оборудования.

Боевой модуль с дистанционным управлением «Арбалет-ДМ» предназначен для установки на колесные и гусеничные бронированные машины, надводные суда и стационарные пункты объектовой охраны. Он полностью стабилизирован и имеет возможности захвата и автоматического сопровождения цели, что позволяет оператору вести огонь как с места, так и в движении.

Разведподразделения Сухопутных войсках также оснастят переносными РЛС «Аистенок» и «Фара-ВР» для радиолокационной разведки целей и огневых позиций противника.

Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , ВВТ , Перевооружение , Разведывательные подразделения , Автомобили
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