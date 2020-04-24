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24.04.2020 (12:37)

Ракетный дивизион Северного флота успешно прошёл контрольную проверку за зимний период обучения

Ракетный дивизион тактической группы Северного флота, оснащённый береговым ракетным комплексом «Бастион», дислоцированный на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа, успешно прошёл контрольную проверку за зимний период обучения.

По сигналу тревоги ракетчики оперативно вышли из места постоянной дислокации, совершили марш в район развёртывания пусковых установок комплексов «Бастион» и заняли позиции на побережье Баренцева моря.

С помощью компьютерного моделирования тактической обстановки без фактического выполнения ракетных пусков, боевые расчёты комплексов провели учение по поражению противокорабельными ракетами условных надводных целей.

В ходе контрольной проверки под руководством начальника отдела береговых войск Северного флота полковника Анатолия Белезеко основное внимание было уделено выполнению личным составом ракетного дивизиона нормативов приведения комплексов к боевому применению.

Береговые ракетные комплексы «Бастион», оснащённые сверхзвуковыми противокорабельными крылатыми ракетами «Оникс», стоят на вооружении арктических подразделений Северного флота, дислоцированных на островах Земля Александры и Котельный.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Ракетные войска , Боевая подготовка , Арктика
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