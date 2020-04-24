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24.04.2020 (12:17)

В Калининградском зоопарке обезврежены боеприпасы времён войны

При проведении работ по благоустройству территории Калининградского зоопарка были обнаружены одна 82-мм миномётная мина и 40-мм фаустпатрон. Военные инженеры обезвредили опасные находки и вывезли их на военный полигон Балтийского флота, где они будут уничтожены методом подрыва.

С начала 2020 года специалистами групп разминирования инженерного полка и частей армейского корпуса Балтийского флота обезврежено более 1000 различных боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

В 2019 году на территории Калининградской области, где на завершающем этапе Великой Отечественной войны проходила Восточно-Прусская наступательная операция советских войск, флотские саперы обезвредили около 7,5 тыс. различных взрывоопасных предметов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Инженерные войска , Утилизация боеприпасов
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