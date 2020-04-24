24.04.2020 (10:55)
Морские пехотинцы Черноморского флота провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль
Военнослужащие подразделений морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) и экипаж большого десантного корабля провели тактико-специальное занятие по погрузке военной техники на корабль.
В ходе тренировки, которая проводилась в бухте Казачья, большой десантный корабль отработал организацию связи с пунктом погрузки, подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках.
На следующем этапе занятия личный состав морской пехоты совершил марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район и выполнил в установленные для этого нормативы погрузку на большой десантный корабль более 20 бронетранспортёров.
Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.