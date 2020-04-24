24.04.2020 (10:55)

Морские пехотинцы Черноморского флота провели тренировку по погрузке техники на большой десантный корабль

Военнослужащие подразделений морской пехоты из состава армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) и экипаж большого десантного корабля провели тактико-специальное занятие по погрузке военной техники на корабль.

В ходе тренировки, которая проводилась в бухте Казачья, большой десантный корабль отработал организацию связи с пунктом погрузки, подход к берегу, практические действия по размещению техники в твиндеках.

На следующем этапе занятия личный состав морской пехоты совершил марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район и выполнил в установленные для этого нормативы погрузку на большой десантный корабль более 20 бронетранспортёров.

Тренировка прошла в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

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