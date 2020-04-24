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24.04.2020 (10:26)

Подразделения РХБ защиты ЮВО провели дезинфекцию научно-исследовательского института в Северной Осетии

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели специальную обработку территории научно-исследовательского института электронных материалов в Северной Осетии.

С помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К военные специалисты ежедневно проводят дезинфекцию более 20 га, внутренние помещения предприятий обрабатываются универсальным дезинфицирующим раствором ДТС-ГК.

В зоне ответственности 58-й армии ЮВО на Северном Кавказе более 10 объектов промышленного комплекса, общей площадью более 150 га, включая здания, дороги и прилегающую территорию к предприятиям.

Обработку проводят более 100 военнослужащих, задействовано порядка 10 единиц специальной техники из состава подразделений РХБ защиты 58-й армии ЮВО, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ , Социальное развитие , COVID-19
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