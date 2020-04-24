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24.04.2020 (10:32)

Военнослужащие ЮВО досрочно перевели более тысячи единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации

Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии досрочно перевели более  тысячи единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.

В ходе текущего обслуживания танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, артиллерийских орудий «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» были задействованы модернизированные мобильные мастерские, которые позволили выполнить работы раньше запланированного срока.

Водители и экипажи машин проделали до 40 технических операций на каждой штатной единице техники и использовали 19 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.

Также военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку вооружения, техники, дорог и ангаров дезинфекционным раствором. После этого техника была изолирована в специальные боксы на временную консервацию до начала учебного периода.

Обслуживание техники проводилось как в местах расположения мотострелкового соединения, так и в полевых условиях на полигоне Тарское в Северной Осетии.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
МТО , ВВТ , Южный военный округ
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