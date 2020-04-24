24.04.2020 (10:32)
Военнослужащие ЮВО досрочно перевели более тысячи единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации
Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Северной Осетии досрочно перевели более тысячи единиц вооружения и военной техники на летний режим эксплуатации.
В ходе текущего обслуживания танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3, артиллерийских орудий «Мста-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» были задействованы модернизированные мобильные мастерские, которые позволили выполнить работы раньше запланированного срока.
Водители и экипажи машин проделали до 40 технических операций на каждой штатной единице техники и использовали 19 тонн различных видов горюче-смазочных материалов.
Также военнослужащие радиационной, химической и биологической защиты провели полную специальную обработку вооружения, техники, дорог и ангаров дезинфекционным раствором. После этого техника была изолирована в специальные боксы на временную консервацию до начала учебного периода.
Обслуживание техники проводилось как в местах расположения мотострелкового соединения, так и в полевых условиях на полигоне Тарское в Северной Осетии.