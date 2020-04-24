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24.04.2020 (10:17)

Экипажи кораблей Каспийской флотилии начали подготовку к конкурсу «Кубок моря» в рамках АрМИ-2020

В процессе подготовки к международному конкурсу «Кубок Моря-2020» экипажи кораблей Каспийской флотилии выполнят боевые стрельбы из артиллерийских установок по надводным и воздушным целям.

На специальном учебно-тренировочном комплексе с военнослужащими проводятся тренировки по борьбе за живучесть корабля, на практике отрабатывается использование спасательных средств при эвакуации экипажа.

Также моряки Каспийской флотилии совершенствуют навыки управления кораблями, оттачивают мастерство в применении противокорабельного, противовоздушного и противолодочного вооружения в составе боевых расчетов и отрабатывают порядок действий экипажа при возникновении нештатных ситуаций.

Международный конкурс «Кубок моря-2020» будет проводиться среди экипажей надводных кораблей государств-участников конкурса в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2020).

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Боевая подготовка , АрМИ , Кубок моря
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