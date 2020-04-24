24.04.2020 (10:07)

Военнослужащие ЮВО провели полную дезинфекцию школ и детских садов в военных городках на Юге России

Военнослужащие подразделений РХБ защиты 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) провели дезинфекцию территорий жилых домов, школ, детских садов и дорог общего пользования военных городков в местах дислокации воинских частей и соединений в Ставропольском крае, на Кубани, в Адыгее, Карачаево-Черкесии и в Абхазии.

На социально важных объектах военнослужащие ЮВО с помощью 10 авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 200 тыс. кв. м специальным раствором ДТС-ГК.

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова специальные подразделения РХБ защиты общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53-х местных гарнизонов.

Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочные станции АРС-14 поливочные и пожарные машины АПКМ.

Районы и объекты выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО согласовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

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