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24.04.2020 (09:59)

Соединения кораблей Каспийской флотилии готовятся к выполнению учебно-боевых задач в море

Соединения кораблей Каспийской флотилии Южного военного округа проводят подготовку к предстоящим совместным выходам для выполнения учебно-боевых задач в Каспийском море.

Экипажи проводят тренировки по борьбе за живучесть, обнаружению, захвату и уничтожению воздушной цели, противодиверсионной обороне кораблей при стоянке на незащищенном рейде и в пункте базирования.

Корабельным ударным группам предстоит выполнять такие задачи как прикрытие тральных сил в условиях противодействия условного противника, боевые артиллерийские стрельбы, выполнение мероприятий радиационной, химической, биологической защиты, организация управления корабельными ударными группами в ходе учений. Корабельные тральные группы отработают контрольно-разведывательный поиск мин с использованием контактных тралов и их уничтожение путём выполнение боевых стрельб из штатного вооружения кораблей.

Также экипажам кораблей Каспийской флотилии предстоит отработать способы комплексного применения сил и средств ПВО по отражению воздушных ударов противника из артиллерийских установок и других средств ПВО кораблей.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Каспийская флотилия , Южный военный округ , Корабли , Боевая подготовка
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