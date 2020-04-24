24.04.2020 (07:52)

В преддверье пожароопасного периода в Приморском общевойсковом объединении ВВО состоялось пожарно-тактическое учение

В мотострелковом соединении Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированном в п. Сибирцево Приморского края, завершились пожарно-тактическое учение. К мероприятию привлекались специальная техника АЦ-6,0-40 и АЦ?3,0?40 на базе КамАЗ-43118.

По замыслу учения произошло возгорание автомобильной техники при её эксплуатации. Для тушения очага возгорания привлекалась военизированная пожарная команда, силы и средства воинских частей, дислоцирующихся на территории Сибирцевского гарнизона.

Личный состав пожарных расчетов с помощью генератора пены ГПС-600 и воздушно пенного ствола СВП успешно локализовали и ликвидировали условный очаг возгорания. Военные пожарные выполнили весь объем задач по предназначению. По итогам учений подразделения показали хорошие результаты.

Справочно: АЦ-6,0-40 –Автоцистерна пожарная предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях, в сельской местности и других объектах и служит для доставки к месту пожара боевого расчета, пожарно-технического вооружения и запаса огнетушащих веществ.



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