24.04.2020 (08:49)

Расчёты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь-С» обнаружили и поразили цели электронными пусками

На Дальнем Востоке состоялась тренировка с подразделениями противовоздушной обороны объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа по обнаружению и поражению воздушных целей условного противника электронными пусками ракет.

Расчёты ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» отработали задачи по обнаружению, опознаванию и сопровождению воздушных целей, имитирующих авиацию условного противника. Электронными пусками ракет были поражены и уничтожены более 20 целей.

Для высокой точности поражения расчёты провели поиск и захват контрольной цели, в роли которой выступил беспилотный летательный аппарат.

В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по реальным воздушным целям.



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