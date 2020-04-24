24.04.2020 (06:45)

Десятки тысяч квадратных метров территории военных городков ежедневно обрабатывают специалисты РХБ защиты Амурского объединения ВВО

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированных на территории Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, введены повышенные меры противодействия коронавирусной инфекции. На всех контрольно пропускных и технических пунктах развернуты санитарные посты и посты дезинфекционной обработки.

В военных городках специалисты радиационной, химической и биологической защиты планомерно проводят дезинфекцию мест построений и высокой проходимости личного состава, объектов казарменной базы и жилых помещений.

Для дезинфекции применяются современные станции АРС-14КМ на базе автомобилей КамАЗ и автономные мобильные комплекты специальной обработки комплекта ДКВ-1К. Ежедневно площадь обработки составляет несколько десятков тысяч квадратных метров.

Специалисты медицинской службы проводят замеры температуры и контроль состояния здоровья всех прибывающих сотрудников. Отработан алгоритм действий при выявлении первичных признаков заболевания. При въезде на территорию соединений и воинских частей весь служебный автотранспорт проходит специальную обработку с применением техники войск РХБ защиты.

Комплекс мер по противодействию вирусной инфекции дополняется с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

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