24.04.2020 (04:37)
Расчеты комплексов ПВО С-400 на Камчатке провели тактическое учение с выполнением электронных пусков зенитных ракет
Подразделения противовоздушной обороны Войск и сил на Северо-востоке России провели тактическое учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.
В начальном эпизоде учения расчёты ПВО отразили удар воздушного противника со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.
При угрозе массированной атаки на позиции ЗРК С-400, подразделение совершило марш на запасную позицию. На маршруте следования в новый позиционный район колонна преодолела условно зараженные участки местности, а её охранение отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника.
Военнослужащие подразделения С-400 на необорудованной позиции, продолжили ведение боя с отработкой всего алгоритма действий за исключением фактического пуска зенитных ракет.
К тактическому учению привлекалось всего более 150 военнослужащих и 25 единиц военной и специальной техники.