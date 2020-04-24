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24.04.2020 (04:37)

Расчеты комплексов ПВО С-400 на Камчатке провели тактическое учение с выполнением электронных пусков зенитных ракет

Подразделения противовоздушной обороны Войск и сил на Северо-востоке России провели тактическое учение по отражению атак средств воздушного нападения условного противника.

В начальном эпизоде учения расчёты ПВО отразили удар воздушного противника со штатной дежурной позиции, откуда произвели электронные пуски ракет.

При угрозе массированной атаки на позиции ЗРК С-400, подразделение совершило марш на запасную позицию. На маршруте следования в новый позиционный район колонна преодолела условно зараженные участки местности, а её охранение отразило нападение разведывательно-диверсионной группы противника.   

Военнослужащие подразделения С-400 на необорудованной позиции, продолжили ведение боя с отработкой всего алгоритма действий за исключением фактического пуска зенитных ракет.

К тактическому учению привлекалось всего более 150 военнослужащих и 25 единиц военной и специальной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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