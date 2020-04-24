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24.04.2020 (04:32)

Командующий Тихоокеанским флотом проинспектировал ход ремонта с модернизацией фрегата «Маршал Шапошников»

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц посетил во Владивостоке АО «Центр судоремонта «Дальзавод»», где ознакомился с ходом работ по ремонту с модернизацией фрегата Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников».

Командующий флотом заслушал доклад командира корабля капитана 2 ранга Александра Матвеева о текущем состоянии дел, осмотрел фрегат и провел встречу с руководством «Дальзавода».

По результатам поездки адмирал Сергей Авакянц констатировал, что работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и Тихоокеанский флот, после проведения комплекса заводских испытаний, рассчитывает получить модернизированный фрегат до конца текущего года.

В период ремонта с модернизацией на фрегате «Маршал Шапошников» демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 20% надстройки корабля. проведён ремонт донно-забортной арматуры и корпусных конструкций, смонтировано электромеханическое оборудование. Изготовлены новые участки валопроводов, частично заменены магистральные кабельные трассы и произведена их укладка под новые системы вооружений. Модернизированный корабль получил на вооружение комплекс ударного ракетного оружия.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот
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