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24.04.2020 (04:26)

Самолет Су-24МР Восточного военного округа провел полеты в морской зоне Приморского края

Самолет – разведчик Су-24МР авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной  в Приморском крае, выполнил  специальные задачи в морской зоне Приморья.

В ходе  учебно-тренировочных полетов экипаж  Су-24МР выполнил полеты над береговой линией и акваторией Японского моря, отработал  ряд учебно-боевых задач по поиску и обнаружению объектов условного противника. Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по противовоздушной обороне округа и кораблями Тихоокеанского флота.

Полеты самолета-разведчика носили плановый характер и прошли в рамках мероприятий контрольной проверки  войск и сил округа за зимний период обучения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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