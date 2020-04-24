24.04.2020 (04:26)

Самолет Су-24МР Восточного военного округа провел полеты в морской зоне Приморского края

Самолет – разведчик Су-24МР авиачасти Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, выполнил специальные задачи в морской зоне Приморья.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипаж Су-24МР выполнил полеты над береговой линией и акваторией Японского моря, отработал ряд учебно-боевых задач по поиску и обнаружению объектов условного противника. Полеты проходили во взаимодействии с наземными дежурными силами по противовоздушной обороне округа и кораблями Тихоокеанского флота.

Полеты самолета-разведчика носили плановый характер и прошли в рамках мероприятий контрольной проверки войск и сил округа за зимний период обучения.

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