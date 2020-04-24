24.04.2020 (04:13)

Нападение условных террористов в ходе тренировки отразило подразделение антитеррора ВВО в Бурятии

Подразделение антитеррора из состава мотострелкового соединения, дислоцированного в городе Кяхта Республики Бурятия, в ходе проведения практической тренировки по противодействию терроризму было поднято по тревоге.

По замыслу мероприятия условные террористы спланировали произвести захват важнейшего территориального узла связи, для нарушения работы системы управления и срыва плановой деятельности части. При этом <террористы> действовали с применением самодельного беспилотного летательного аппарата.

Личный состав с применением штатного вооружения, а также при огневой поддержке БМП-2 и танков Т-72Б3, последовательно отработав ряд тактических задач по отражению наступления, блокировал и уничтожил условного противника.

Медицинским персоналом группы были отработаны вопросы оказания первой медицинской помощи и эвакуации условно раненых. Тренировки подразделений антитеррора в соединении проводятся на

регулярной основе по различным тактическим сценариям, в том числе в ночное время.

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