24.04.2020 (04:06)

Снайперы выполнили учебно-боевые задачи на полигоне ВВО в Бурятии

В Республике Бурятия военнослужащие подразделений снайперов Восточного военного округа осваивают тактику действий по маскировке и ведению боя на основе опыта современных вооруженных конфликтов.

Снайперы в составе пар и групп учатся скрытно перемещаться в населенных пунктах, определять места возможной установки ловушек и самодельных взрывных устройств.

Военнослужащие тренируются за короткое время занимать выгодные и оборудовать ложные позиции на незнакомом участке местности в полуразрушенных домах, проводить в них длительные засады.

Для усложнения задачи во время «прочесывания» местности и выбора позиций, снайперам поступают различные вводные, военнослужащим при этом необходимо мгновенно принимать решение на открытие огня в разных ситуациях.

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