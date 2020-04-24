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24.04.2020 (06:30)

Войсковая разведка ЗВО уничтожила артиллерийскую батарею «противника» в Нижегородской области

Группа войсковой разведки общевойсковой армии Западного военного округа уничтожила позиции артиллерии «противника» в ходе эпизода тактического учения в Нижегородской области.

Для нанесения упреждающего удара разведчики высадились в тылу «противника», совершили марш к огневым позициям артиллерии, скрытно разоружили «часовых» и навели огонь реактивных систем залпового огня на склады с боеприпасами для подрыва гаубичной батареи.

Всего к тактическим учениям на базе учебного центра боевой подготовки Западного военного округа привлечено свыше 500 единиц военной и специальной техники, в том числе вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ, самоходные гаубицы МСТА-С.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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