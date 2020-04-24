24.04.2020 (05:00)

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё трех лечебных учреждений провинции Брешиа

Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделения РХБ защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию внутренних помещений и прилегающих дорог ещё 3 лечебных учреждений провинции Брешиа (Ломбардия).

Дезинфекция проведена в домах для пожилых людей в городах Квинцано-д’Ольо, Понтевико и Пральбойно провинции Брешиа (Ломбардия).

Главный врач пансионата Fondazione Giroldi Forcella - Ugoni Уго Геларди встретил российских специалистов и выразил благодарность за оказываемую помощь.

Он сообщил, что в вверенном ему заведении есть заболевшие коронавирусной инфекцией и эта помощь очень своевременна. «Я благодарен вам за оказываемую помощь и уверен, что проводимые работы по дезинфекции снизят риск распространения коронавирусной инспекции. От своего имени хочу выразить благодарность всему российскому народу за вашу помощь Италии», - поблагодарил Уго Геларди.

Всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 71 населенных пунктах Ломбардии. Обработано 79 зданий и сооружений, более 600 тыс. квадратных метров внутренних помещений и более 110 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

В противоэпидемических мероприятиях ежедневно задействованы расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций.

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