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24.04.2020 (07:00)

В Одинцове военнослужащие ЗВО провели спецобработку многофункционального медицинского центра

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку многофункционального медицинского центра, возведение которого завершилось в подмосковном Одинцове.

Военнослужащие осуществили дезинфекцию прилегающей территории, объектов, санитарных автомашин многофункционального медицинского центра.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты провели обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.  

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Западный военный округ
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