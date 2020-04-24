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24.04.2020 (06:00)

В Московской области подразделение антитеррора Таманской дивизии ЗВО отразило нападение на КПП в ходе учения

В Московской области подразделения антитеррора Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа провели тренировку по отражению атаки условного противника на контрольно-пропускной пункт (КПП) соединения.

По плану учений вооруженная группа условного противника произвела атаку на дежурную смену КПП дивизии.

По первой команде к обороняющемуся наряду по КПП прибыли подразделения антитеррора и заняли огневые позиции. Перекрестным огнем стрелкового оружия военнослужащие смогли за короткое время отразить атаку условного противника и произвести арест сдавшихся преступников.

В тренировке приняло было задействовано порядка 30 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Антитеррор
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