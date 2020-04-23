23.04.2020 (16:20)
Специалисты РЭБ ЦВО подавили беспилотники условного противника под Самарой
Военнослужащие войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа подавили беспилотные летательные аппараты условного противника в Самарской области.
В ходе контрольной проверки за зимний период обучения на Рощинском полигоне подразделения РЭБ выполнили ряд специальных задач по развертыванию систем радиоэлектронной борьбы, пеленгованию источников радиоэлектронного излучения и созданию помех системам связи.
Используя беспилотные летательные аппараты «Леер-3», военнослужащие создали сложную помеховую обстановку и подавили радиоканалы связи условного противника. Кроме того, личный состав выполнил специальные задачи по радиомаскировке своих войск. Используя автоматизированные станции помех, они подавили сигнал сотовой связи в указанном районе.
В ходе контрольных занятий подразделения продемонстрировали хорошие навыки при работе на штатных образцах специальной техники