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23.04.2020 (21:23)

Экипажи дальней авиации перебазировали самолеты Ту-160 в пункт дислокации

Летчики дальней авиации выполнили перебазирование двух самолетов Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников» с Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова на аэродром дислокации в Саратовской области.

По докладу экипажей перелет прошел штатно, без замечаний.

В ближайшее время самолеты будут задействованы по предназначению.

На авиационном заводе на самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением цифровых технологий.

Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВКС
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