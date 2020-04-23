23.04.2020 (21:23)
Экипажи дальней авиации перебазировали самолеты Ту-160 в пункт дислокации
Летчики дальней авиации выполнили перебазирование двух самолетов Ту-160 «Иван Ярыгин» и «Василий Решетников» с Казанского авиационного завода им.С.П.Горбунова на аэродром дислокации в Саратовской области.
По докладу экипажей перелет прошел штатно, без замечаний.
В ближайшее время самолеты будут задействованы по предназначению.
На авиационном заводе на самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением цифровых технологий.
Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.
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