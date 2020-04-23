Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2020 (17:34)

В Тульском соединении ВДВ прошла командно-штабная тренировка

В период с 22 по 23 апреля 2020 года согласно плана подготовки Тульского воздушно-десантного соединения на 2020 учебный год, а также в рамках подготовки командиров воинских частей и подразделений, на полигоне «Тесницкое» была проведена командно-штабная тренировка с частями соединения.

В ходе проведения тренировки были отработаны вопросы организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.

Проверены знания командиров в общей организации боя согласно временных показателей и соответствующих документов. Развернуты пункты управления на которых выработано единое понимание организации боя, действия по вводным при возникновении различного рода внештатных ситуаций.

Одним из важнейших вопросов отработанных на командно-штабной тренировке явился вопрос оформления боевых графических документов и соответствия принятия решения командирами частей при подаче вводных.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении подготовили парашютные системы к летнему периоду обучения
В Тульском воздушно-десантном соединении проводят видеоконференции с начальниками групп психологической работы
В Воздушно-десантных войсках проходит второй этап сдачи итоговой проверки за зимний период обучения
Более 1000 военнослужащих и около 150 единиц военной и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ сдало контрольную проверку за зимний период обучения

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false