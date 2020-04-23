23.04.2020 (17:34)

В Тульском соединении ВДВ прошла командно-штабная тренировка

В период с 22 по 23 апреля 2020 года согласно плана подготовки Тульского воздушно-десантного соединения на 2020 учебный год, а также в рамках подготовки командиров воинских частей и подразделений, на полигоне «Тесницкое» была проведена командно-штабная тренировка с частями соединения.

В ходе проведения тренировки были отработаны вопросы организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления.

Проверены знания командиров в общей организации боя согласно временных показателей и соответствующих документов. Развернуты пункты управления на которых выработано единое понимание организации боя, действия по вводным при возникновении различного рода внештатных ситуаций.

Одним из важнейших вопросов отработанных на командно-штабной тренировке явился вопрос оформления боевых графических документов и соответствия принятия решения командирами частей при подаче вводных.

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