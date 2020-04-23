Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2020 (14:59)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении подготовили парашютные системы к летнему периоду обучения

В частях и подразделениях соединения ВДВ, дислоцированного в Новороссийске, военнослужащие приступили к периодическому техническому осмотру и обслуживанию, парашютных приборов, автоматических устройств для эксплуатации в летнем периоде обучения.

В ходе мероприятий был выполнен комплекс всех необходимых технологических операций, особое внимание уделялось проверке работоспособности автоматических устройств и парашютных приборов, а также целостность и исправность всех составляющих парашютной системы: камеру стабилизирующей системы, исправность карабина, чистоту и целостность основного парашюта так и запасного, проверяют исправность подвесной системы, целостность строп, надежность крепления промежуточной подвесной системы.  

Периодические технические осмотры и обслуживание воздушно-десантной техники проводятся два раза в год. Систематические технические осмотры проводятся в ходе каждой укладки парашютных систем при подготовке их к применению.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Тульском воздушно-десантном соединении проводят видеоконференции с начальниками групп психологической работы
В Воздушно-десантных войсках проходит второй этап сдачи итоговой проверки за зимний период обучения
Более 1000 военнослужащих и около 150 единиц военной и специальной техники Ивановского гвардейского соединения ВДВ сдало контрольную проверку за зимний период обучения
Расчетами подразделений РХБЗ Псковского соединения ВДВ совместно с подрядными организациями ЖКХ г. Пскова будет обработано около 170 километров дорог и 240 остановочных комплексов

Метки:
Воздушно-десантные войска
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false