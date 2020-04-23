23.04.2020 (14:59)

В Новороссийском десантно-штурмовом горном соединении подготовили парашютные системы к летнему периоду обучения

В частях и подразделениях соединения ВДВ, дислоцированного в Новороссийске, военнослужащие приступили к периодическому техническому осмотру и обслуживанию, парашютных приборов, автоматических устройств для эксплуатации в летнем периоде обучения.

В ходе мероприятий был выполнен комплекс всех необходимых технологических операций, особое внимание уделялось проверке работоспособности автоматических устройств и парашютных приборов, а также целостность и исправность всех составляющих парашютной системы: камеру стабилизирующей системы, исправность карабина, чистоту и целостность основного парашюта так и запасного, проверяют исправность подвесной системы, целостность строп, надежность крепления промежуточной подвесной системы.

Периодические технические осмотры и обслуживание воздушно-десантной техники проводятся два раза в год. Систематические технические осмотры проводятся в ходе каждой укладки парашютных систем при подготовке их к применению.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице