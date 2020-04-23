23.04.2020 (18:00)

Будущие корабельные инженеры ВМФ России ознакомились с историей Центрального Конструкторского Бюро «Рубин» в годы Великой Отечественной войны.

В рамках взаимодействия с Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России «Объединенной судостроительной корпорацией» в сфере профессионально-ориентационной работы и указаниями Главкома ВМФ Адмирала Николая Евменова об использовании в подготовке курсантов инженерных специальностей возможностей посещения предприятий ОПК в Санкт-Петербурге, курсанты учебных заведений ВУНЦ ВМФ дистанционно ознакомились с историей и вкладом Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин» в повышение обороноспособности страны в годы Великой Отечественной войны.

Курсанты, при помощи виртуального посещения ЦКБ «Рубин» узнали, что к началу войны Советский Союз располагал самым крупным в мире подводным флотом. За три предвоенных пятилетки по проектам ЦКБ-18 - единственной в те годы отечественной проектной организации подводного кораблестроения (в настоящее время - ЦКБ МТ «Рубин») - были построены и сданы Военно-Морскому флоту 206 подводных лодок, которые участвовали в боевых действиях на всех морских театрах Великой Отечественной войны; 95 подводных лодок находились в постройке в разной степени готовности.

С первых дней войны коллектив ЦКБ-18 вместе со всей страной поднялся на борьбу с врагом. 23 июня 1941 года в бюро состоялся митинг, все работавшие мужчины, независимо от возраста и состояния здоровья, подали заявления в Ленинградское народное ополчение, однако ввиду необходимости сохранения квалифицированных кадров и для обеспечения достройки заложенных подводных лодок были удовлетворены просьбы только 34 сотрудников. Позднее в действующую армию были мобилизованы еще 20 человек.

11 июля 1941 года Государственный комитет обороны принял постановление об эвакуации из Ленинграда ряда предприятий оборонной промышленности. 164 сотрудника ЦКБ-18 с семьями, а также семьи ушедших на фронт были отправлены в г. Горький (Нижний Новгород), около 100 человек были переведены на остававшиеся в Ленинграде заводы и организации. 22 июля 1941 г. эшелон ЦКБ-18 прибыл в г. Горький, 1 августа бюро приступило к работе.

Советские подводники вписали множество славных страниц в историю Великой Отечественной войны. Они вели боевые действия на всех флотах: на Севере, Балтике, Черном море и Дальнем Востоке. В сложнейших условиях, прорываясь через минные поля и заграждения, нанося внезапные удары из-под воды, они топили корабли и суда противника торпедным, минным и артиллерийским оружием, вели разведку, высаживали в тыл врага разведывательно-диверсионные группы, обстреливали береговые позиции врага, эвакуировали мирных жителей и раненых, доставляли войскам, отрезанным от основных сил, оружие, боеприпасы и продовольствие.

Потопление крупнейшего германского лайнера «Вильгельм Густлов» подводной лодкой Балтийского флота «С-13» под командованием А.И.Маринеско вошло в историю подводной войны как "атака века". Незабываема и боевая операция по торпедированию германского линкора «Тирпиц» подводной лодкой Северного флота «К-21» под командованием А.Н.Лунина.

Однако подводные силы несли и потери. Из боевых походов не вернулись 103 подводные лодки. Ратный труд экипажей этих кораблей навсегда занесен в летопись подводного флота России.

Деятельность ЦКБ-18 в годы войны была направлена на оказание технической помощи действующим флотам непосредственно на соединениях подводных лодок, конструкторское обеспечение на заводах-строителях достройки заложенных до войны подводных лодок, улучшение тактико-технических характеристик действующих подводных лодок, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью обеспечения развития подводных сил ВМФ СССР.

Наряду с обеспечением достройки подводных лодок, оказанием помощи флотам по устранению боевых повреждений кораблей, изучением опыта боевых действий подводников в годы войны велась разработка новых проектов подводных лодок. Сотрудники ЦКБ-18 и члены их семей также принимали участие в противовоздушной обороне г. Горького, строительстве оборонительных сооружений, собирали теплые вещи для фронтовиков, отчисляли часть своей заработной платы в Фонд обороны СССР.

Труд конструкторов заслужил высокую государственную оценку. В марте 1944 года ЦКБ-18 было награждено орденом Трудового Красного Знамени за создание советских образцов подводных лодок, успешно действовавших против немецко-фашистских захватчиков. 47 сотрудников бюро были отмечены орденами и медалями СССР.

В мае-июне 1945 года ЦКБ-18 возвратилось из эвакуации в Ленинград. В 1946 году все сотрудники, работавшие в бюро во время войны, были награждены медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

11 сотрудников ЦКБ-18 пали смертью храбрых на полях сражений Великой

В 1975 году в память о погибших в здании ЦКБ МТ «Рубин» была установлена мемориальная доска.

После Победы на работу в ЦКБ-18 вернулись 13 фронтовиков. Страна возвращалась к мирной жизни. Пришли в бюро и фронтовики, избравшие своей профессией проектирование подводных лодок. В разное время после окончания действительной военной службы на работу поступали участвовавшие в Великой Отечественной войне кадровые офицеры и специалисты из других организаций. В послевоенные десятилетия при их непосредственном активном участии был создан мощный подводный флот, способный решать стратегические задачи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице