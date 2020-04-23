23.04.2020 (17:15)

Учащиеся учебных заведений ВУНЦ ВМФ ознакомились с материалами Президентской библиотеки о создании в ходе Великой Отечественной войны эффективной системы военного образования

В соответствии с указаниями Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова об активизации и повышении эффективности военно-патриотической работы и профориентационной работы в военно-морских учебных заведениях, курсанты и слушатели Военного Учебно-Научного центра ВМФ ознакомились с уникальными материалами, представленными на портале Президентской библиотеки в одной из масштабных электронных коллекций «Память о Великой Победе» в разделе «Мощь русского оружия: боевые операции в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» представлены материалы, раскрывающие подробности создания боеспособной и непобедимой армии.

В частности, военные моряки, ознакомились с размещенным на портале Президентской библиотеки материалом «Военные училища Наркомата обороны СССР в Сибирском военном округе в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)». В представленном материале содержится концептуальный вывод - хорошая подготовка военнрсоужащих определила исход противостояния: «Победоносное завершение Великой Отечественной войны – свидетельство того, что в ходе войны в СССР была создана эффективная система военного образования».

Как рассказывает портал, к которому получили доступ будущие морские офицеры ВМФ России, - «Правильно подготовить к боевым действиям важно было военных всех уровней. Требовались новые подходы к работе, как с курсантами военных образовательных учреждений, так и с призывниками, которые не обладали базовыми знаниями. В зависимости от рода войск была выстроена своя система физической подготовки, обучения обращению с различными видами оружия и т. д.

Большое внимание уделялось боевым навыкам. В автореферате диссертации военного ученого Николая Ростова «Подготовка резервов для фронта в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: (на материалах Сибирского военного округа и Забайкальского фронта)» рассказывается об организации боевой подготовки в запасных и учебных стрелковых, артиллерийских, кавалерийских соединениях и частях связи. Исследователь отмечает, что в целях формирования практических навыков и знаний воинов в частях и соединениях оборудовались учебные полигоны, специальные оборонительные районы, штурмовые полосы, противотанковые районы. «Основной упор делался на тактико-специальную и огневую подготовку. С целью создания реальной обстановки и закрепления приобретённых навыков практиковалось проведение совместных занятий воинов различных специальностей.

Личный состав учился преодолевать крутые скаты, спускать материальную часть. Все маршевые подразделения обязательно обучались преодолению водных преград и стрельбе в горах и городе. Маршевая выносливость и физическая закалка воинов вырабатывалась в ходе длительных маршей подразделений и частей с полной боевой выкладкой и штатным вооружением. В зимнее время марши совершались на лыжах, значительную часть времени воины проводили в подвижных зимних лагерях», – пишет Николай Ростов.

Однако в военный период определилась особая важность изучения и быстрого внедрения фронтового опыта. Все вышеперечисленные способы подготовки не принесли бы своей пользы, если бы не подкреплялись знаниями, которые были получены непосредственно на передовой. Анализ боевых действий и рекомендации от фронтовиков стали основополагающим фактором обучения и воспитания курсантов военных училищ, школ, курсов и т. д.

Именно анализ фронтового опыта позволил выстроить всю систему военного образования. Главной задачей было качественно организовать передачу знаний от тех, кто уже успел побывать на фронте, тем, кому ещё только предстояло выйти на поле боя. Важно было донести не только то, какими ресурсами обладала советская армия, какой тактики придерживалась наша сторона в войне, но и точно охарактеризовать возможности и особенности поведения противника.

В вышеупомянутой работе Николай Ростов отмечает, что с целью изучения опыта войны и повышения методических навыков на должности командно-начальствующего состава стали назначать преимущественно фронтовиков, преподавательский состав направляли на стажировку на передовую, создавались специальные группы офицеров для изучения фронтового опыта и выработки практических рекомендаций о внесении изменений в предметные и учебные планы.

Кроме того, активно стали проводиться встречи и беседы с фронтовиками. В прессе начали массово публиковаться статьи о военнослужащих, которые делились своим опытом, рассказывали о возможностях и превосходстве нашей армии и о тактике врага; активно освещались боевые подвиги.

Популярными становятся материалы, в которых советские командиры анализировали поведение немцев и давали советы молодым солдатам. На портале Президентской библиотеки представлена брошюра Героя Советского Союза, командира 1-й Гвардейской мотострелковой Московской дивизии Александра Лизюкова «Что надо знать воину Красной армии о боевых приёмах немцев». В ней советский военачальник проводит анализ тактики врагов, а также даёт рекомендации, основанные на собственном опыте. В своей работе он отмечает, что все боевые приёмы немцев в войне против советского народа, начиная от крупных операций и заканчивая отдельными частными боями, были рассчитаны на создание паники и замешательства в наших войсках.

«В вопросах тактики, или, проще говоря, в вопросах ведения отдельных частных боёв для достижения цели ошеломления и паники, противник применяет следующие приёмы: выдвижение просачивающихся групп автоматчиков, бессистемные обстрелы с кочующих миномётных батарей, внезапные огневые артиллерийские налёты по всей глубине наших боевых порядков, броски танковых ежей», – пишет Александр Лизюков. Затем он подробно рассматривает каждый из упомянутых приёмов, чтобы солдаты были готовы к таким моментам и не поддавались на провокации.

Преимущество использования фронтового опыта подтверждала и вражеская сторона. «В ходе войны русские постоянно совершенствовались, а их высшие командиры и штабы получали много полезного, изучая опыт боевых действий своих войск и немецкой армии. Они научились быстро реагировать на всякие изменения обстановки, действовать энергично и решительно», – отметил однажды военачальник Третьего рейха Фридрих Меллентин.

Значение фронтового опыта в системе военного образования того времени невозможно переоценить. Более того, полученные знания были важны и для дальнейшего применения. В автореферате диссертации Игоря Ковшова «Система подготовки танковых специалистов на Урале в годы Великой Отечественной войны» отмечается , что накопленный материал о танковых войсках был нужен для обучения и в послевоенное время.

В случае повторных внешних атак у нашей армии уже были ценные материалы, позволяющие быстро выстроить свою тактику ведения боя. «В первые послевоенные годы вышли краткие очерки о советских танковых войсках. В то же время большая часть материалов по опыту боевого применения танковых войск, обучению танковым специальностям передавались через приказы, директивы центральных органов военного управления, а также путём распространения специализированных изданий с грифами «секретно» и «для служебного пользования», – подчёркивает исследователь.

Опыт участников Великой Отечественной войны ценен и в современной системе военного профессионального образования. Сегодня специалисты также отмечают важность преемственности боевых традиций при подготовке военных кадров, поэтому опыту 1941–1945 годов уделяется особое внимание на занятиях.

Узнать много других важных и интересных фактов о Великой Отечественной военные моряки могут из коллекции «Память о Великой Победе». В неё включены официальные документы, фото- и кинохроника, газеты, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов. Все материалы распределены по семи тематическим разделам. Коллекция формируется с 2010 года, содержит более 24 тысяч единиц хранения и постоянно пополняется новыми уникальными материалами.

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