23.04.2020 (17:40)

Санкт-Петербургские нахимовцы 8-х классов подготовили и провели Устный журнал «Год памяти и славы»

Санкт-Петербургские нахимовцы 8-х классов под руководством педагога-организатора Светланы Яковлевой подготовили и провели мероприятие в форме Устного журнала, основой для которого стал «Военно-исторический журнал» Министерства обороны РФ. Выпуск тематического Устного журнала был посвящен освобождению узников фашистских концентрационных лагерей, в связи с 75-ой годовщиной восстания заключённых в концлагере Бухенвальд.

Нахимовцы творческого актива Назар Купчин, Егор Кораблёв, Данил Копылов, Михаил Куц в процессе подготовки к Устному журналу собирали материалы и документы по одной из его рубрик, а потом делились информацией с товарищами.

Ребята рассказали о стойкости и мужестве Дмитрия Карбышева — гененерал-лейтенанта инженерных войск, доктора военных наук, профессора Военной академии Генерального штаба РККА, замученного и казнённого в фашистских застенках, отказавшись сотрудничать с врагами. За верность присяге и долгу Дмитрий Карбышев получил звание Герой Советского Союза (1946, посмертно).

Нахимовцы прочитали друг другу чуткие и проникновенные стихи о любви к Родине из тетради, найденной при расчистке лагеря смерти Заксенхаузен. Эти стихи были опубликованы в 1959 году на страницах газеты «Комсомолка», а позднее вышел сборник «Стихи за колючей проволокой».

Ребята познакомились с историей скрипки из фонда «Мемориальные комплексы Бухенвальд и Дора-Миттельбау», некогда принадлежавшей одному из узников, которая звучала на подпольных музыкальных вечерах, устраиваемых в бараках Бухенвальда для укрепления силы духа заключенных. Ребята узнали и о других концертах «третьего рейха», в которых вынуждены были участвовать музыканты-узники и хоровые коллективы.

В завершении Устного журнала нахимовцы посмотрели документальную ленту «Охота на зайцев» (26 мин, 12+) о героическом побеге из блока смерти лагеря Маутхаузен советских военнопленных от одного из его участников. Фильм был предоставлен организаторами Всероссийской акции к Международному дню освобождения узников фашистских концентрационных лагерей в рамках культурной программы VI молодёжного кинофестиваля короткого метра о Великой Отечественной и Второй Мировой войне «Перерыв на кино».

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