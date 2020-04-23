23.04.2020 (18:33)

Землетрясение, произошедшее в Кызыле, не повлияло на боеготовность воинских частей и военных объектов в регионе

Подземный толчок, зафиксированный в 01:59 по местному времени в 279 км к востоку от Кызыла, не повлиял на боеготовность соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Республике Тыва. По сведениям Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3,7 балла по шкале MSK-64.

Дежурные силы несут службу в штатном режиме, другие военнослужащие выполняют задачи по предназначению. Повреждений систем боевого управления и коммуникаций не отмечено.

41-я общевойсковая армия Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В её состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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