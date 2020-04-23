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23.04.2020 (13:26)

Акция по обеспечению безопасности дорожного движения состоялась на российской военной базе в Таджикистане

На 201-й российской военной базе в Республике Таджикистан состоялась профилактическая акция по обеспечению безопасности дорожного движения. Целью акции было предотвращение нарушений правил дорожного движения военнослужащими как на личном, так и на служебном транспорте.

В ходе мероприятия были проведены занятия с водителями, начальниками контрольно-технических пунктов – техниками по безопасности дорожного движения, военнослужащими, имеющими водительские удостоверения.

Темами занятий стали правила перевозки личного состава, организованных групп детей и опасных грузов, а также негативное влияние алкоголя на водителя. Военнослужащим напомнили основные правила управления автомобилями в жарких климатических условиях и в высокогорных районах.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за её пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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