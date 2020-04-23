23.04.2020 (19:40)

Военнослужащие ЗВО ежедневно обрабатывают 70 тыс. кв. метров территории гражданских объектов

Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев в ходе совещания оперативного штаба по видеоконференцсвязи подвёл итоги работы подразделений радиационной, химической и биологической защиты по специальной обработке объектов инфраструктуры в шести регионах.

«За текущие сутки в Москве военнослужащими проведена специальная обработка «Конструкторского бюро точного машиностроения им. А.Э.Нудельмана», входящего в состав Государственной корпорации «Ростех». В Курске – два лечебных учреждения, станция скорой медпомощи и 37 санитарных автомобилей. В Санкт-Петербурге продолжается спецобработка военных учебных заведений, в том числе довузовского профиля.

Завершена спецобработка социальной инфраструктуры в Псковской области. Сегодня подразделения РХБЗ завершили переброску спецтехники в Новгородскую область для проведения профилактических мероприятий начиная с завтрашнего дня. Также завтра военнослужащие проведут дезинфекцию территории сдаваемого в эксплуатацию многофункционального медицинского центра в подмосковном Одинцове, строительство которого завершено. Всего военнослужащими проведена обработка территории площадью более 70 тыс. кв. метров, необходимо сохранить этот высокий темп», - подвёл итоги генерал-полковник Александр Журавлев.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты проводят обеззараживание дезинфицирующими растворами с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К.

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