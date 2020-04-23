23.04.2020 (19:35)
Экипажи истребителей Су-35С и Миг-31БМ выполнили пуски ракет «воздух-воздух» в Тверской области
В Тверской области экипажи истребительной авиации Западного военного округа завершили летно-тактическое учение с отработкой практических пусков ракет.
В рамках ЛТУ экипажи истребителей Су-35С и Миг-31БМ вывели самолеты из-под удара высокоточного оружия «противника», обнаружили воздушные цели и выполнили боевые пуски управляемых ракет «воздух-воздух».
Также летчики выполнили элементы воздушного боя одиночно и в составе авиационных групп.
Всего к учению привлекалось свыше 50 экипажей Западного военного округа. Учение проходило в дневное и ночное время на высоте до 10 тыс. метров.
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