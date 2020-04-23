Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2020 (19:15)

Юнармеец из Красноярска принял участие в акции «75 подъемов гири к 75-летию Победы»

Участник юнармейского отряда гимназии №13 города Красноярска юнармеец Владимир Круглов принял участие в спортивно-тематической акции «75 подъемов гири к 75-летию Победы».

На берегу Енисея Владимир поздравил красноярцев с наступающим праздником - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 75 раз поднял гирю весом в 16 кг в память о своем прадеде и других соотечественниках, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками.

Своё поздравление юнармеец записал на видео и выложил его в социальную сеть, в рамках проведения спортивной акции.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» отразили более 60 авиаударов условного противника
Военные на Урале провели онлайн-парад для 104-летнего фронтовика
Военнослужащие горной мотострелковой бригады закончили реставрацию танка Т-34 в Кызыле
ЦВО проведет дезинфекцию более 100 интернатов для детей, инвалидов и пожилых людей в Свердловской области

Метки:
Центральный военный округ , Юнармия
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false