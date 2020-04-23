23.04.2020 (19:15)
Юнармеец из Красноярска принял участие в акции «75 подъемов гири к 75-летию Победы»
Участник юнармейского отряда гимназии №13 города Красноярска юнармеец Владимир Круглов принял участие в спортивно-тематической акции «75 подъемов гири к 75-летию Победы».
На берегу Енисея Владимир поздравил красноярцев с наступающим праздником - 75-летием Победы в Великой Отечественной войне и 75 раз поднял гирю весом в 16 кг в память о своем прадеде и других соотечественниках, воевавших с немецко-фашистскими захватчиками.
Своё поздравление юнармеец записал на видео и выложил его в социальную сеть, в рамках проведения спортивной акции.
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