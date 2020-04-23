23.04.2020 (19:09)
Расчеты ЗРС С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь» отразили более 60 авиаударов условного противника
Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в рамках проверки за зимний период обучения отразили более 60 авиаударов условного противника в Саратовской области.
Военнослужащие выполнили электронные пуски из ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» по высотным, низколетящим, маневрирующим и баллистическим мишеням, имитирующим истребители и крылатые ракеты. Также личный состав выполнил нормативы при выходе военной техники из парковых зон в районы сосредоточения для выполнения задач по предназначению.
В проверке было задействовано около 40 единиц военной и специальной техники.
Новости по теме:
ЦВО проведет дезинфекцию более 100 интернатов для детей, инвалидов и пожилых людей в Свердловской области
Метки: