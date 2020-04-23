23.04.2020 (15:06)

Военные строители приступили к чистовой отделке многофункционального медцентра в Новосибирске

Военные строители приступили к чистовой отделке внутренних помещений военного двухэтажного многофункционального медцентра на 160 мест в Новосибирске.

Строители в кратчайшие сроки полностью подготовили каркас, установили все сэндвич-панели. На данный момент завершаются работы по возведению внутренних перегородок на двух этажах и их отделке, ведутся работы по установке напольного покрытия, монтируются системы вентиляции, водоснабжения, электросетей, производится монтаж двух лифтовых установок, попутно облагораживается внешняя территория медцентра.

Готовность кровли составляет около 95 процентов. Нанесение огнезащитного слоя выполнено на 91 процент, а устройство внутренних инженерных сетей завершено на 52 процента. Установлено 177 окон из 265.

Здание многофункционального медицинского центра возводится военными строителями в рекордно короткие сроки. Общая площадь корпуса составит более 14 тысяч квадратных метров. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 1000 человек, многие из которых выходят в ночную смену.

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