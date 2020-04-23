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23.04.2020 (19:00)

Медики общевойсковой армии ЗВО отработали лечение «больных» в полевом госпитале

На полигоне Кирилловский в Ленинградской области медики общевойсковой армии Западного военного округа в ходе тактико-специального занятия отработали приём, диагностику и лечение «больных» в полевом госпитале.

В ходе тренировки медики отработали действия по оказанию первой медицинской помощи как на условно раненных военнослужащих, так и на специальных имитирующих манекенах.

Помощь оказывалась с использованием комплекта ранца специального РС-05. Данный ранец позволяет фиксировать поврежденную конечность в полевых условиях, что облегчает процесс эвакуации с поля боя.

После проведения эвакуации с поля боя условно раненным оказывали полноценную медицинскую помощь в автоперевязочных машинах АП-2.

Развернутый в Ленинградской области модульный полевой госпиталь оснащен мобильным рентген-кабинетом, аппаратами ультразвуковой диагностики и искусственной вентиляции легких, способен одновременно разместить более 100 больных, и включает в себя приемно-диагностическое, инфекционное, терапевтическое и отделение интенсивной терапии. 

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Медицина
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