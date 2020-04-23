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23.04.2020 (15:58)

В Подмосковье прошли занятия по вождению ЗРК Тор-М2 гвардейской танковой армии

В Подмосковье на полигоне Головеньки с механиками-водителями зенитного ракетного полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа прошли занятия по вождению зенитных ракетных комплексов Тор-М2.

Военнослужащим полка предстояло проехать более 30 километров и преодолеть порядка 30 естественных и искусственных препятствий. Механики-водители отработали прохождение узких, скоростных и бездорожных участков местности. Одними из самых сложных препятствий стали колейный мост и противотанковый ров. С помощью начальников расчетов, которые снаружи корректировали движение тяжелых гусеничных машин, вся колонна ЗРК смогла пройти препятствия.

Всего в занятиях приняло участие свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельного зенитно-ракетного полка Кантемировской танковой дивизии гвардейской танковой армии.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ
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