23.04.2020 (18:54)
Подразделение химзащиты ЗВО совершило 250-км марш в Новгородскую область для спецобработки социальной инфраструктуры
Сегодня подразделение радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа совершило марш протяжённостью 250 км из Ленинградской в Новгородскую область для проведения специальной обработки социальной инфраструктуры.
В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К проведут обеззараживание остановочных пунктов общественного транспорта, дорожного покрытия и социальных объектов в городах Великий Новгород, Валдай, Сольцы, Старая Русса, Окуловка, Боровичи, поселке городского типа Парфино, рабочем поселке Шимск.
Подразделения РХБЗ завершат спецобработку дезинфицирующими растворами 30 апреля.