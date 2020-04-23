23.04.2020 (16:51)
Военная автоинспекция проводит в Московском гарнизоне профилактическую акцию «Автошина»
В период с 20 по 24 апреля 2020 г. 100-я военная автоинспекция (территориальная, г. Москва) проводит профилактическую акцию «Автошина» в Московском территориальном гарнизоне.
Целью проведения акции является пресечение случаев использования транспортных средств Вооруженных Сил Российской Федерации с автошинами не соответствующими сезону эксплуатации.
Инспекторы будут проверять остаточную глубину рисунка протектора шин и их состояние (пробои, порезы, разрывы), правильность установки дисков, полное наличие гаек (болтов) и шпилек крепления.
Кроме того, инспекторы будут проверять общую готовность техники к летнему периоду эксплуатации.
Все мероприятия, проводимые военными инспекторами в рамках профилактической акции, направлены на предупреждение причин возникновения ДТП и снижение тяжести их последствий.