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23.04.2020 (18:00)

Минобороны получило два самолета Ту-160 после модернизации

На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.

Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.

Перед отправкой в войска успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными суднами был совершен облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.

Ту–160 является самым скоростным ракетоносцем–бомбардировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , Министерство обороны , ВКС
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