23.04.2020 (18:00)
Минобороны получило два самолета Ту-160 после модернизации
На самолетах была проведена модернизация систем инерциальной навигации и управления двигателей, а также устройств вооружения с применением современных цифровых технологий.
Проведенные работы обеспечат улучшение тактико-технических характеристик авиационных комплексов, что позволит повысить эффективность боевого применения авиационных средств поражения.
Перед отправкой в войска успешно были проведены наземные испытания, а также воздушными суднами был совершен облет с целью подтверждения эффективности и качества выполненных работ.
Ту–160 является самым скоростным ракетоносцем–бомбардировщиком в мире из стоящих на вооружении. Он способен набирать скорость до 2200 километров в час, что является абсолютным рекордом для самолетов такого класса.
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