23.04.2020 (18:35)

В Москве военнослужащие ЗВО провели спецобработку «Конструкторского бюро точного машиностроения»

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты Севастопольской мотострелковой бригады провели специальную обработку на объектах промышленных предприятий в Москве.

В целях предупреждения распространения вирусных инфекций военнослужащие ЗВО в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К провели обеззараживание территории, объектов, цехов, складских помещений и дорог в «Конструкторском бюро точного машиностроения им. А.Э.Нудельмана», входящего в состав Государственной корпорации «Ростех».

Военнослужащие обработали дезинфицирующими растворами более 35 тыс. кв м. Спецобработка позволит предприятию продолжить выпуск продукции. Ранее военнослужащие ЗВО провели дезинфекцию на предприятиях промышленности в Санкт-Петербурге и Твери.

Управляющий директор предприятия Александр Романов выразил признательность военнослужащим и командованию ЗВО за оперативное реагирование на обращение о проведении специальной обработки.

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