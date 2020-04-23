Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.04.2020 (18:32)

В Ленинградской области прошло тактическое учение радиотехнических подразделений ЗВО

В Ленинградской области прошло тактическое учение с радиотехническим подразделением Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.
В рамках учения был совершён марш с преодолением участков пересеченной местности на учебные позиции новейших мобильных радиолокационных станций боевого и дежурного режима «Подлёт» и «Каста 2-2».

Боевые расчёты выполнили нормативы по развёртыванию и топографической привязке станций, отработали навыки обнаружения, захвата, сопровождения и траекторной идентификации объектов условного противника, в качестве которых выступили сверхманёвренные истребители Су-35С и многоцелевые вертолёты Ми-8МТВ-5, совершавшие свои вылеты с аэродромов Западного военного округа.

По результатам учения радиолокационные станции радиотехнического подразделения успешно подтвердили свои боевые возможности по обнаружению маловысотных целей и целей, летящих на средних и больших высотах.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Саперы ЗВО уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен войны под Санкт-Петербургом
В Ленинградской области экипажи вертолётов Ми-24 и Ми-8 ЗВО нанесут удары по огневым точкам условного противника
В Нижегородской области танкисты ЗВО отработали массовую заправку танков Т-72Б3 на марше
Более 2 тысяч писем для фронтовиков написали юнармейцы гвардейской танковой армии ЗВО

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false