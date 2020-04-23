23.04.2020 (18:32)

В Ленинградской области прошло тактическое учение радиотехнических подразделений ЗВО

В Ленинградской области прошло тактическое учение с радиотехническим подразделением Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа.

В рамках учения был совершён марш с преодолением участков пересеченной местности на учебные позиции новейших мобильных радиолокационных станций боевого и дежурного режима «Подлёт» и «Каста 2-2».

Боевые расчёты выполнили нормативы по развёртыванию и топографической привязке станций, отработали навыки обнаружения, захвата, сопровождения и траекторной идентификации объектов условного противника, в качестве которых выступили сверхманёвренные истребители Су-35С и многоцелевые вертолёты Ми-8МТВ-5, совершавшие свои вылеты с аэродромов Западного военного округа.

По результатам учения радиолокационные станции радиотехнического подразделения успешно подтвердили свои боевые возможности по обнаружению маловысотных целей и целей, летящих на средних и больших высотах.

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