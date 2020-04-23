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23.04.2020 (18:21)

Саперы ЗВО уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен войны под Санкт-Петербургом

На полигоне под Санкт-Петербургом военнослужащие инженерно-саперного подразделения общевойсковой армии Западного военного округа уничтожили более 200 килограммов боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Всего, единовременной утилизации подверглись около 30 мин калибра 82-мм и свыше 80 артиллерийских снарядов калибра 203-мм и 152-мм. Уничтоженные боеприпасы были найдены военнослужащими в текущем году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, обезврежены и вывезены на полигон.

Ежедневно группа разминирования общевойсковой армии ЗВО выполняет до пяти выездов по обращениям жителей регионов.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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