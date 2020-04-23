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23.04.2020 (17:33)

Отряд РХБ защиты ЮВО провел полную дезинфекцию на одном из крупнейших заводов радиоэлектронной промышленности России

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Специалисты сводного отряда РХБ защиты 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе, в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, провели полную дезинфекцию производственных цехов, административных помещений и дорог на территории ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»».

На одном из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности России военнослужащие ЮВО с помощью 2-х авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 3 тыс. кв. м специальным раствором ДТС-ГК.

«Данный раствор ДТС-ГК (дветретиосновная соль гипохлорита кальция) сходна с хлорной известью, но содержит почти в два раза больше активного хлора. В результате обработки остаётся стабилизированная кашица, которая не вредна ни для людей, ни для растений. Способствует уничтожению вредоносных вирусов. Всего на территории завода израсходовано 5 тонн раствора»,– рассказал командир сводного отряда РХБ защиты ЮВО капитан Денис Большаков.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
COVID-19 , Войска РХБ защиты , Южный военный округ
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