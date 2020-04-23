23.04.2020 (17:33)

Отряд РХБ защиты ЮВО провел полную дезинфекцию на одном из крупнейших заводов радиоэлектронной промышленности России



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Дезинфекция на одном из крупнейших заводов радиоэлектронной промышленности России

Специалисты сводного отряда РХБ защиты 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Ставрополе, в рамках профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусных инфекций, провели полную дезинфекцию производственных цехов, административных помещений и дорог на территории ПАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»».

На одном из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности России военнослужащие ЮВО с помощью 2-х авторазливочных станций АРС-14КМ выполнили обработку наружных поверхностей общей площадью более 3 тыс. кв. м специальным раствором ДТС-ГК.

«Данный раствор ДТС-ГК (дветретиосновная соль гипохлорита кальция) сходна с хлорной известью, но содержит почти в два раза больше активного хлора. В результате обработки остаётся стабилизированная кашица, которая не вредна ни для людей, ни для растений. Способствует уничтожению вредоносных вирусов. Всего на территории завода израсходовано 5 тонн раствора»,– рассказал командир сводного отряда РХБ защиты ЮВО капитан Денис Большаков.

Справочно:

Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника А.Дворникова специальные подразделения РХБЗ общей численностью около 1,2 тыс. военнослужащих сформированы на территории 15 территориальных и 53 местных гарнизонов. Для специальной обработки объектов и территорий задействовано около 300 единиц техники и табельных комплектов, в том числе АПСО, БКСО, ДК-4, ИДК-1, авторазливочных станций АРС-14 поливочных и пожарных машин АПКМ

Согласование районов и объектов выполнения задач специальными подразделениями командование ЮВО организовало с органами исполнительной власти и местными органами самоуправления. Мероприятия дезинфекции проводятся во взаимодействии с территориальными органами МЧС России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице