23.04.2020 (17:03)
В ЦДРА провели вебинар по использованию технологических возможностей в условиях самоизоляции
Сотрудники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе в онлайн-режиме провели вебинар на тему: «Сидим дома с пользой» с руководителями и специалистами культурно-досуговых учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации.
В ходе видеотрансляции была представлена видеозапись выступления начальника методического отдела ЦДРА заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова о работе сотрудников методического отдела в условиях противоборства коронавирусу.
В онлайн трансляции приняли участие 40 сотрудников военных учреждений культуры Минобороны России. Среди них – представители Домов офицеров военных округов, Владимирского, Новосибирского, Самарского и других гарнизонов.
По завершении вебинара от слушателей было получено 13 положительных отзывов и благодарностей. Все участники подтвердили актуальность данной темы для организации работы учреждений культуры в период сложной эпидемиологической обстановки и работы сотрудников в условиях самоизоляции.