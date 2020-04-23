23.04.2020 (17:03)

В ЦДРА провели вебинар по использованию технологических возможностей в условиях самоизоляции

Сотрудники методического отдела Центрального Дома Российской Армии имени М.В.Фрунзе в онлайн-режиме провели вебинар на тему: «Сидим дома с пользой» с руководителями и специалистами культурно-досуговых учреждений Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе видеотрансляции была представлена видеозапись выступления начальника методического отдела ЦДРА заслуженного работника культуры Российской Федерации Дмитрия Хробостова о работе сотрудников методического отдела в условиях противоборства коронавирусу.

В онлайн трансляции приняли участие 40 сотрудников военных учреждений культуры Минобороны России. Среди них – представители Домов офицеров военных округов, Владимирского, Новосибирского, Самарского и других гарнизонов.

По завершении вебинара от слушателей было получено 13 положительных отзывов и благодарностей. Все участники подтвердили актуальность данной темы для организации работы учреждений культуры в период сложной эпидемиологической обстановки и работы сотрудников в условиях самоизоляции.

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