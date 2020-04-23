23.04.2020 (15:00)

Российские военнослужащие завершили выполнение задач по оказанию помощи Республике Сербской (Боснии и Герцеговине) в борьбе с распространением COVID-19

Сводный отряд специалистов РХБ защиты Минобороны России завершил операцию по оказанию помощи Республике Сербской (Босния и Герцеговина) в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Российские военнослужащие успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами, о чем на торжественной церемонии награждения российских специалистов заявила президент страны Желька Цвеянович. Глава государства наградила командира сводного отряда полковника Максима Сологубова медалью за заслуги перед народом Республики Сербской.

Российские военные специалисты провели в Сербии комплекс дезинфекционных мероприятий на 28 объектах в 11 населенных пунктах, среди которых Баня-Лука, Приедор, Добой, Биелина, Зворник, Восточное Сараево, Фоча, Требине, Градишка и Невисине.

В том числе обработано около 50 зданий и сооружений, общей площадью более 200 тысяч квадратных метров, участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 20 тысяч квадратных метров.

Российские медики дали рекомендации и оказывали помощь в лечении пациентов в более чем 20 медицинских центрах.

9 апреля 2020 г. по поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина Министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания об оперативной доставке в Республику Сербскую (Боснию и Герцеговину) помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

24 военнослужащих и пять единиц военной и специальной техники сегодня были доставлены в Боснию и Герцеговину самолетами Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

Помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции оказывалась в соответствии с обращением руководства Республики Сербской.

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