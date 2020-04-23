23.04.2020 (16:42)

Военные на Урале провели онлайн-парад для 104-летнего фронтовика

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семёна Семёновича Козьмина, проживающего в Екатеринбурге. На подвижном экране, развёрнутом под окнами фронтовика, военнослужащие показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках «УАЗ». Автомобильные расчеты выполнили построение в виде цифры 75, синхронные проезды в форме «восьмёрки», «движения во фронт», «отметка на карте» и другие элементы фигурного вождения. В завершение показа колонна прошла единым строем как в ходе парадного проезда механизированной колонны на День Победы перед трибуной, выдерживая единую скорость, дистанцию и интервалы между автомобилями.

Также ветерана посетил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев. Офицер передал фронтовику поздравительный адрес, подарочный набор и вручил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В мероприятии принимали участие студенты медицинского колледжа, волонтеры, юнармейцы. Оказали содействие в проведении акции сотрудники электросетевой компании уральской столицы.

Справочно:

Семен Семенович Козьмин был призван в армию. Службу проходил в должности политработника. Был награжден орденами Отечественной войны II степени и «Красной звезды», медалью «За боевые заслуги», другими наградами. Сражался на основных фронтах Великой Отечественной войны, после её окончания служил в воинских частях на Сахалине, Западной Украине, на Урале.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал, что для каждого ветерана в зоне ответственности округа будет создана атмосфера праздника. Военнослужащие проведут индивидуальные поздравления фронтовиков в максимально торжественной обстановке с соблюдением профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

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